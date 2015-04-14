国际油市：也门LNG厂宣布遭遇不可抗力，安全情况恶化致使全面停工

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透新加坡4月14日 - 也门(叶门)液化天然气(LNG)厂周二表示，由于安全情况恶化，已宣布遭遇不可抗力，工厂的生产全部暂停。
“由于Balhaf附近地区的安全情况进一步下降，也门LNG(Yemen LNG)已决定全面暂停LNG生产及出口业务，并开始人员撤离，”该公司在网站声明稿表示。
声明称，因此该公司向各个利害关系人宣布遭遇不可抗力。
上周，消息人士对路透表示，战事已迫使该工厂的一个生产单位或火车停止运作。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。