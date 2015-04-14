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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 11:34 BJT

国际油市：也门LNG厂宣布遭遇不可抗力，安全情况恶化致使全面停工

路透新加坡4月14日 - 也门(叶门)液化天然气(LNG)厂周二表示，由于安全情况恶化，已宣布遭遇不可抗力，工厂的生产全部暂停。

“由于Balhaf附近地区的安全情况进一步下降，也门LNG(Yemen LNG)已决定全面暂停LNG生产及出口业务，并开始人员撤离，”该公司在网站声明稿表示。

声明称，因此该公司向各个利害关系人宣布遭遇不可抗力。

上周，消息人士对路透表示，战事已迫使该工厂的一个生产单位或火车停止运作。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)

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