国际油市：也门LNG厂宣布遭遇不可抗力，安全情况恶化致使全面停工

路透新加坡4月14日 - 也门(叶门)液化天然气(LNG)厂周二表示，由于安全情况恶化，已宣布遭遇不可抗力，工厂的生产全部暂停。

“由于Balhaf附近地区的安全情况进一步下降，也门LNG(Yemen LNG)已决定全面暂停LNG生产及出口业务，并开始人员撤离，”该公司在网站声明稿表示。

声明称，因此该公司向各个利害关系人宣布遭遇不可抗力。