中国房地产：1-3月房地产开发投资同比增8.5%，新开工面积下滑18.4%

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透北京4月15日 - 中国国家统计局周三公布，1-3月房地产开发投资同比增8.5%，1-2月为增长10.4%。
统计局并公布，1-3月房屋新开工面积同比下降18.4%；商品房销售面积同比下降9.2%，销售额降9.3%。
此前数据显示，今年前两月房屋新开工面积同比下降17.7%；商品房销售面积同比下降16.3%，销售额降15.8%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 侯向明/宿泱韫；; 审校 杨淑祯)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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