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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 11:47 BJT

《汇市简讯》美元指数上行趋势受阻，波林格区间上缘线构成阻力

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    * 美元指数小跌，主要受坡元上涨所影响，昨日出现十字星
    * 动能指标中性，五日、10日和20日移动均线交叉
    * 20日波林格区间收缩，暗示将会盘整
    * 20日波林格区间下移的上椽线切入位99.83，应该会抑制短线升势
    * 五日的高低点垫高，纽约盘99.27/99为支撑/阻力位
    * 图表：Chart: link.reuters.com/gem54w(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 于春红)

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