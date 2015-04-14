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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 11:56 BJT

修正-韩国汇市：韩元小涨，受坡元兑美元飙升提振

(将文末报价表格时间修正为“0310GMT”)

路透首尔4月14日 - 韩国韩元可能中断五连跌行情，受坡元兑美元飙升提振；此前新加坡金管局意外维持货币政策不变。

韩元兑美元 小涨0.1%至1,097.6韩元，上日收盘报1,098.6。

市场焦点转至周二稍晚将公布的美国零售销售数据，以期从中发现美国支出在今年疲弱开局后的回升迹象。

0310GMT，三年期韩国公债6月期约 下跌0.05点至109.39。

0310GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,097.6 1,098.6

日圆/韩元 9.1565/606 9.1590

韩国公债期货 * 109.39 109.45

韩国综合股价指数 2,101.21 2,098.92

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 艾茂林)

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