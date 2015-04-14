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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 12:00 BJT

《全球市场》中国股市继续攀升，美元稍有回落

周二，在坡元 跳涨后，美元小幅回落。

美元指数 下跌0.1%至99.392，但仍距离近期高点不远。欧元兑美元 小涨至1.0570美元，周一最低曾跌至1.0519美元。

日本内阁特别经济顾问滨田宏一指出日圆兑美元的汇价过低后，日圆上扬。

美元兑日圆 从早前的120.10跌至119.83。欧元兑日圆 报126.78日圆。

大宗商品方面，在美国能源资料协会(EIA)称，预计美国页岩油产量将录得四年多以来首次月度降幅后，油价上涨。

美国原油期货 涨0.46美元，报每桶52.38美元；布兰特原油期货5月合约 涨0.48美元，报58.39美元。(完) (编译 王洋/孙茉莉/刘秀红/白云; 审校 于春红/蔡美珍/艾茂林)

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