《全球市场》中国股市继续攀升，美元稍有回落

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
周二，在坡元 跳涨后，美元小幅回落。
美元指数 下跌0.1%至99.392，但仍距离近期高点不远。欧元兑美元 小涨至1.0570美元，周一最低曾跌至1.0519美元。
日本内阁特别经济顾问滨田宏一指出日圆兑美元的汇价过低后，日圆上扬。
美元兑日圆 从早前的120.10跌至119.83。欧元兑日圆 报126.78日圆。
大宗商品方面，在美国能源资料协会(EIA)称，预计美国页岩油产量将录得四年多以来首次月度降幅后，油价上涨。
美国原油期货 涨0.46美元，报每桶52.38美元；布兰特原油期货5月合约 涨0.48美元，报58.39美元。(完) (编译 王洋/孙茉莉/刘秀红/白云; 审校 于春红/蔡美珍/艾茂林)
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路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。