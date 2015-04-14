中国债市动态：经济数据预期不佳现券强势未改，资金宽松仍是有力支撑

路透上海4月14日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率续降，IRS则短端稳长端稍跌；昨日公布的疲弱贸易数据，令市场对于明日将出炉的一季度GDP等数据普遍预期不佳，加之IPO密集期中，资金泛滥局面依旧不改，继续有力支撑现券强势。

交易员并指出，早盘国开行五期新债发行情况不错，显示市场心态正稳步向好，短期关注焦点仍在即将发布的经济数据和3月金融数据上，基本面的走向如何将为债市后续提供进一步指引。

“(国开10年活跃券)150205上午最低4.10%，现在4.12%，比昨天下了3-4个(基)点，之前是短的比较强，今天比较同步了，”上海一银行交易员表示。

他谈到，国开新债招标结果总体上略好，但也不是特别超预期的好，目前对明天公布的经济数据的预期大多比较谨慎，这可能也是推动这两天债市走强的动力之一，明天数据公布后与市场的判断吻合程度如何，也直接影响短期现券走势。

中国公布今年一季度外贸总值呈两位数同比下滑，3月外贸出口先导指数掉头回落，预示二季度乃至全年外贸形势仍然困难。一季度经济增速再下台阶几乎板上钉钉，进一步放宽政策迎来时间窗口。

国家统计局将于周三公布3月工业增加值、投资和消费以及一季度GDP等主要经济数据；路透综合25家机构预测中值结果显示，虽然托底政策推出但经济弱势不改，中国2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增速料放缓至7.0%，这将是2009年第一季以来的最低增速。

上海另一银行交易员并表示，尽管回购利率下行势头仍在延续，但IRS由于之前的跌幅较大，已基本充分反映了预期，其走势也整体趋稳，短端变动有限，长端小跌后曲线稍显平坦化。

国开行 上午招标的五期固息增发债中标收益率均明显低于中债估值水平，投标倍数也多在3倍以上。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在4.13%/4.1150%，上日尾盘为4.1650%/4.15%。剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新双边报价收益率 在3.8899%/3.8750%，上日尾盘3.9250%/3.9150%。