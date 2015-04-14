台湾货币市场：短率持续盘旋低档，资金多但需求不振及短票供不应求

* 短率持续盘旋低档

* 短票利率靠向低位

* 债券附买回利率持稳

记者 詹静宜

路透台北4月14日 - 台湾银行间短率周二持续盘旋低档。资金调度人士指出，目前整体市场资金较显宽裕，惟资金需求疲弱不振及短票供不应求，令短率续贴紧低位。

交易人士表示，尽管银行间积极去化帐上积数，但有效去化管道有限，致提存期初累积超额准备越垫越高，已突破3,700亿台币，仅能仰赖央行扩大冲销银行间隔夜拆款过剩资金，预期短率仍将维持当前低位水准。

〞感觉积数好像快爆出来，大家都在跳楼大拍卖，利率都压很低。〞一位大型官股银行交易人士说。

本地时间12:02：

--台币兑美元 暂升8.6分，报31.256。

--台湾加权股价指数 暂跌0.10%，报9,661.97点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.380-0.400%，上日在0.295-0.410%。一周拆款利率暂落在0.380%-0.435%，上日在0.380%-0.450%；两周拆款利率暂落在0.410-0.445%，上日在0.388-0.450%。

**短票利率靠向低位**

短票方面，大型票券商交易员表示，今日发票量偏少，而银行间买票需求踊跃，维持“钱多票少”格局，使短票利率续向区间低位靠拢。

“银行当然希望把额度做满，但票少，大家会从利率低的开始接。”一位大型票券商交易员说。

30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.58-0.60%，大致同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.588%，成交量85亿台币。

台湾央行今日存单到期金额969亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期金额为8,521.20亿台币，本周余日到期情况分别为：周三1,978.5亿、周四1,393.7亿及周五2,035.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为224亿台币，累积超额准备为3,767亿台币、加计前期1%的超额准备为5,073亿台币。

**债券附买回利率持平**

债市附买回(RP)市场方面，交易商表示，为因应明日交割300亿台币20年公债，寿险端资金略显多缺不一，但不致于影响资金调度，且投信端资金还是偏多，令RP利率维持在低档。

“ 明天交割20年债，多少会有影响(寿险资金)。”一位证券RP交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期公司债RP主要成交在0.63-0.64%，皆持平于上日区间。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.52%；公司债附买回利率成交区间落在0.49-0.56%，持平上日。

周二交割鸿海 公司债76.5亿台币及Nomura International Funding国际债券6.75亿人民币；周三则交割20年期公债金额300亿台币。(完) (审校 林高丽)