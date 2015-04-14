投行观点：香港上市内房股估值吸引，板块升浪有望持续--巴克莱

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透香港4月14日 - 投行巴克莱周二发表报告称，中国房地产指数过去四周升幅跑赢香港恒生指数 13.6%，相信该板块升浪有望持续，因在利好政策环境下内房股销售将逐渐改善；更重要的是预期内地热钱将持续流入香港股市，由于香港上市内房股估值相对吸引，料将最为受惠。
巴克莱并首选五只内房股：中国海外 、华润置地 、世茂房地产 、融创中国 及合景泰富 ，估计未来股价仍有10-37%的潜在上升空间；至于其他二线内房股如雅居乐 、绿城中国 及富力地产 更可能提供35-48%的回报。
报告指出，香港上市的内房股与上海上市内房股的主业同样在内地，故此两者的估值不应存在目前比较大的差距（香港五大市值内房股今年预测市盈率约9.2倍，而上海上市五大市值内房股市盈率则约15.2倍）。
此外，该行追踪的多只香港上市内房股现价已超越该行按市场平稳情况下预测的目标价，相信在目前政策持续宽松及大量资金流入的情况下，与该行的上升预期更为吻合。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。