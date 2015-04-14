投行观点：香港上市内房股估值吸引，板块升浪有望持续--巴克莱

路透香港4月14日 - 投行巴克莱周二发表报告称，中国房地产指数过去四周升幅跑赢香港恒生指数 13.6%，相信该板块升浪有望持续，因在利好政策环境下内房股销售将逐渐改善；更重要的是预期内地热钱将持续流入香港股市，由于香港上市内房股估值相对吸引，料将最为受惠。

巴克莱并首选五只内房股：中国海外 、华润置地 、世茂房地产 、融创中国 及合景泰富 ，估计未来股价仍有10-37%的潜在上升空间；至于其他二线内房股如雅居乐 、绿城中国 及富力地产 更可能提供35-48%的回报。

报告指出，香港上市的内房股与上海上市内房股的主业同样在内地，故此两者的估值不应存在目前比较大的差距（香港五大市值内房股今年预测市盈率约9.2倍，而上海上市五大市值内房股市盈率则约15.2倍）。