中国货币市场：IPO密集期回购利率跌势不改，供给稍收敛但难撼宽松局面

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透上海4月14日 - 中国银行间市场周二主要回购利率开盘均续跌。交易员表示，今日新股申购相对较为集中，资金供给较前几日的泛滥局面稍显收敛，不过大行出资仍充裕，场内拆借难度不大；而央行逆回购利率调降亦属于情理之中，市场影响有限。
他们并认为，本轮密集IPO对资金面冲击暂时有限，市场流动性预期仍较为平稳；只是随着四月中下旬临近，季度缴税则令部分机构心态依然谨慎。
本周沪深两市将有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日(周二至周四)，其中14日共有15家新股网上申购。
“IPO没怎么感觉到啊，资金还是很好借，只是不像前几天那样减点随便借了，大行都有在出，”上海一银行交易员表示，而逆回购利率调降也是无可避免的，毕竟市场资金价格已经很低了。
央行稍早进行的100亿元人民币七天期逆回购，中标利率为3.35%，较上次的3.45%下跌10bp，为春节后第五次走低。与此前靠逆回购调节流动性相比，目前维持小量的象征性规模，或仅是为利率变动提供舞台，后者走向更值得关注。
上述交易员并表示，机构流动性预期尚属平稳，不过对4月中下旬的缴税仍难过度乐观，“缴税比新股厉害多了，新股不过就是搬家，缴税还真的是有钱流走，而且还是季度的”。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
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