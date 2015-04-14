中国货币市场：IPO密集期回购利率跌势不改，供给稍收敛但难撼宽松局面

路透上海4月14日 - 中国银行间市场周二主要回购利率开盘均续跌。交易员表示，今日新股申购相对较为集中，资金供给较前几日的泛滥局面稍显收敛，不过大行出资仍充裕，场内拆借难度不大；而央行逆回购利率调降亦属于情理之中，市场影响有限。

他们并认为，本轮密集IPO对资金面冲击暂时有限，市场流动性预期仍较为平稳；只是随着四月中下旬临近，季度缴税则令部分机构心态依然谨慎。

本周沪深两市将有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日(周二至周四)，其中14日共有15家新股网上申购。

“IPO没怎么感觉到啊，资金还是很好借，只是不像前几天那样减点随便借了，大行都有在出，”上海一银行交易员表示，而逆回购利率调降也是无可避免的，毕竟市场资金价格已经很低了。

央行稍早进行的100亿元人民币七天期逆回购，中标利率为3.35%，较上次的3.45%下跌10bp，为春节后第五次走低。与此前靠逆回购调节流动性相比，目前维持小量的象征性规模，或仅是为利率变动提供舞台，后者走向更值得关注。