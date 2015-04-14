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市场报道 | 2015年 4月 14日 星期二 12:36 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元再度下跌，盘中新低为1.0550

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    * 欧元兑美元在稍早反弹至1.0594后回落
    * 基金出手抛售，亚洲盘再次清淡，可能夸大走势
    * 支撑位在1.0520-25(昨日低位1.0521)、1.0500之前
    * 1.0500处有大量的普通期权到期
    * 在1.0600之前有卖单，仍可采取逢高卖出的策略。(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 艾茂林)

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