《汇市简讯》欧元兑美元再度下跌，盘中新低为1.0550

0424GMT * 欧元兑美元在稍早反弹至1.0594后回落 * 基金出手抛售，亚洲盘再次清淡，可能夸大走势 * 支撑位在1.0520-25(昨日低位1.0521)、1.0500之前 * 1.0500处有大量的普通期权到期 * 在1.0600之前有卖单，仍可采取逢高卖出的策略。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 艾茂林)