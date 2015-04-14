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债券 | 2015年 4月 14日 星期二 21:02 BJT

美国数据：3月NFIB小企业信心指数下滑，就业指标疲软

路透华盛顿4月14日 - 美国3月小型企业信心下滑，聘雇及资本支出计划减弱，进一步显示美国经济增速在第一季大幅放缓的迹象。

全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，3月小型企业信心指数下滑2.8点至95.2点。NFIB指数下滑呼应就业增长及制造业数据走软的情况。

最近数月美国经济成长受到一些因素打击，包括严寒气候、西岸港口劳资纠纷、全球需求减弱及美元升值。

据估计美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率为成长不到1.5%，低于2014年第四季的成长2.2%。

“整体上当然不是衰退局面，但经济没有太多成长能量，”NFIB首席经济学家William Dunkelberg指出。

NFIB指数的10个分项指标全数下跌，就业市场指标大跌。

3月报称无法招足职位空缺的小型企业主比例，由2月的近九个月高位下滑5点，这可能造成薪资增速疲软状况持续一段时间。

此外，增加新岗位计划指标下滑2点。Dunkelberg指出，这暗示2015年第二季就业市场较疲软。

NFIB调查显示，资本支出计划指标下滑2点。增加库存的小型企业比例下滑3点至1%。

小型企业对未来六个月前景及销售与获利前景的看法悲观。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)

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