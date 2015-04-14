美国数据：3月NFIB小企业信心指数下滑，就业指标疲软

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元

路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。