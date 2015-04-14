美国数据：3月NFIB小企业信心指数下滑，就业指标疲软

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透华盛顿4月14日 - 美国3月小型企业信心下滑，聘雇及资本支出计划减弱，进一步显示美国经济增速在第一季大幅放缓的迹象。
全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，3月小型企业信心指数下滑2.8点至95.2点。NFIB指数下滑呼应就业增长及制造业数据走软的情况。
最近数月美国经济成长受到一些因素打击，包括严寒气候、西岸港口劳资纠纷、全球需求减弱及美元升值。
据估计美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率为成长不到1.5%，低于2014年第四季的成长2.2%。
“整体上当然不是衰退局面，但经济没有太多成长能量，”NFIB首席经济学家William Dunkelberg指出。
NFIB指数的10个分项指标全数下跌，就业市场指标大跌。
3月报称无法招足职位空缺的小型企业主比例，由2月的近九个月高位下滑5点，这可能造成薪资增速疲软状况持续一段时间。
此外，增加新岗位计划指标下滑2点。Dunkelberg指出，这暗示2015年第二季就业市场较疲软。
NFIB调查显示，资本支出计划指标下滑2点。增加库存的小型企业比例下滑3点至1%。
小型企业对未来六个月前景及销售与获利前景的看法悲观。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。