《全球汇市》日圆在亚洲盘普遍上扬，欧元承压

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0542 1.0566 -0.23 -12.85 1.2097
美元/日圆 119.82 120.10 -0.23 +0.12 119.68
欧元/日圆 126.31 126.90 -0.46 -12.76 144.78
美元/瑞郎 0.9786 0.9779 +0.07 -1.56 0.9941
英镑/美元 1.4658 1.4670 -0.08 -5.88 1.5573
美元/加元 1.2574 1.2593 -0.15 +8.23 1.1618
澳元/美元 0.7594 0.7589 +0.07 -7.03 0.8168
新西兰元/美元 0.7464 0.7453 +0.15 -4.27 0.7797
澳元/日圆 90.990 91.140 -0.16 -6.92 97.750
新西兰元/日圆 89.430 89.510 -0.09 -4.16 93.310
英镑/日圆 175.63 176.19 -0.32 -5.77 186.38
澳元/新西兰元 1.0169 1.0178 -0.09 -2.87 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪/徐文焰/王丽鑫/王颖；审校 杜明霞/李春喜/王丽鑫/李春喜/张若琪)
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摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。