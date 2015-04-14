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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 14:01 BJT

新兴汇市：坡元在新加坡意外维持政策不变后跳升，领涨新兴亚币

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.74 120.13 +0.33 -0.07 119.66

坡元 1.3627 1.3714 +0.64 -2.69 1.3260

台币 31.256 31.342 +0.28 +1.48 31.718

韩元 1093.90 1098.60 +0.43 +0.49 1099.30

泰铢 32.50 32.54 +0.12 +1.23 32.90

菲律宾披索 44.63 44.67 +0.09 +0.20 44.72

印尼卢比 12985.00 12980.00 -0.04 -4.66 12380.00

印度卢比 62.51 62.51 +0.01 +0.84 63.03

马币 3.7025 3.7075 +0.14 -5.56 3.4965

人民币 6.2137 6.2167 +0.05 -0.16 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/王颖；审校 杜明霞)

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