更新版 1-中国公开市场：逆回购规模象征性小量，春节后利率五降价格走向更引关注

* 100亿元七天期逆回购，对流动性助益甚微

* 利率再跌10bp至3.35%，为春节后第五降

* 逆回购价格走向意义更引人关注

* 公开市场资金价格明显高于二级，仍有下行空间 (新增市场评论及更多细节)

路透北京4月14日 - 中国央行公开市场今年春节后逆回购操作持续时间较去年大为拉长，不过与此前靠逆回购调节流动性相比，目前维持小量的象征性规模，或仅是为利率变动提供舞台，后者走向更值得关注。

交易员认为，最新七天逆回购利率仍较二级高出逾50个基点(bp)，因此预计后续逆回购率仍有下行空间。

央行周二稍早进行的100亿元人民币七天期逆回购，中标利率为3.35%，较上次的3.45%下跌10bp，为春节后第五次走低。上周二该利率亦降10个bp至3.45%，当周四持稳。

北京一银行交易员称，在现有宽松流动性环境下，100亿元的逆回购几乎没有任何助力。“感觉是纯价格(导向)功能了。”

对于本次逆回购利率的下调，国泰君安证券研究所最新点评认为，银行间市场七天期利率已降至2.8%左右相对低位，央行基于市场化定价，相应顺势下调逆回购利率，更多是一种事后确认，而非引导资金利率下行。

银行间市场七天期回购 最新加权利率报在2.81%附近，3月初至今已累计下跌近200bp。

华南一银行交易员称，较充裕的流动性令近期资金面无忧，IPO等因素难对其造成明显扰动，未来公开市场继续调降逆回购利率可能性不减。

据路透统计，本周公开市场共有350亿元逆回购到期回笼资金，其中周二200亿元，周四150亿元。央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

上周公开市场转为净回笼资金150亿元，终结此前连续两周小幅净投放的格局。

央行一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。当季并累计开展常备借贷便利(SLF)3,347亿元，期末余额1,700亿元。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 100

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 350

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