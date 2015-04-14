版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 14日 星期二 14:18 BJT

《汇市简讯》与澳洲央行一样，新加坡金管局也意外维持货币政策不变

0558GMT

* 伦敦盘初，美元/日圆下跌0.30%，欧元/美元下挫0.18%，澳元/美元上涨0.07%，美元/坡元挫跌0.6%

* 日经指数 跌0.06%，恒生指数 跌1.16%，沪综指 下挫0.63%，美国10年期公债收益率 报1.9194%，布兰特原油 涨0.88%

* 新加坡金管局令人意外地维持货币政策不变

* 欧盟一位高级官员称，希腊债务谈判时间正在耗尽

* 英国民调显示，卡梅伦所在保守党的支持率领先 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐