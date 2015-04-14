台湾企业：台塑(开曼)将发行10年美元债，计划筹资10亿美元--消息

韩国个股：三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透台北4月14日 - 三位消息人士周二指出，台塑集团(开曼)10年期无担保美元公司债，拟以美国10年期指标公债 殖利率加计180个基点定价，计划筹资10亿美元，并在新加坡交易所挂牌交易。
中华信评此前表示，台塑集团(开曼)是由台塑集团四家核心公司，包括台塑 、南亚 、台化 与台塑石化 合资成立。该档美元公司债也是由四家核心公司分别承担25%还款义务，且各自承担无条件且不可撤回的保证责任。
本地时间14:10，亚洲交易时段的美国10年期指标公债殖利率约在1.92%。
路透暂时无法联络到台塑集团对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。