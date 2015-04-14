台湾企业：台塑(开曼)将发行10年美元债，计划筹资10亿美元--消息

路透台北4月14日 - 三位消息人士周二指出，台塑集团(开曼)10年期无担保美元公司债，拟以美国10年期指标公债 殖利率加计180个基点定价，计划筹资10亿美元，并在新加坡交易所挂牌交易。

中华信评此前表示，台塑集团(开曼)是由台塑集团四家核心公司，包括台塑 、南亚 、台化 与台塑石化 合资成立。该档美元公司债也是由四家核心公司分别承担25%还款义务，且各自承担无条件且不可撤回的保证责任。