韩国汇市：韩元收高，结束五日连跌

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透首尔4月14日 - 韩元兑美元 周二在本地市场收涨0.4%至1,094.0，结束五日连跌。周一收报1,098.6。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖；审校 艾茂林)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。