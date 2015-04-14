台湾股市：随亚股收跌，电子权重股表现弱势

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透台北4月14日 - 台湾股市周二随亚股走跌。分析师指出，电子股产业前景恐有下修疑虑，本周四将召开投资人说明会的重要权重股--台积电 及大立光 跌势显着。
台湾加权股价指数 收跌0.25%，报9,642.22点；今日成交初值 为907.77亿台币，上交易日修正后为867.96亿。
〞电子股法说和财报可能不如预期这么好。〞凯基投顾分析师张明祥说。
台积电今日收跌2.04%报144台币；大立光也收跌1.11%报2,675台币；二者均跑输台股大盘。
凯基投顾上日稍晚发布报告，调降台积电的评等由买进降为中立，目标价由170台币降为158台币。张明祥也预估，台股短期之内的区间整理料在9,535-9,700点。
台积电及大立光本周四均将召开首季的投资人说明会。
本地时间1419，MSCI亚太明晟指数除日本 跌0.31%，中国上证综合指数 涨0.39%，韩股 涨0.61%。(完)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
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