路透专访：日本三井住友海上本财年将在外国资产投资400亿日圆

他表示，截至3月底的上一财年中，三井住友保险在外国资产和债券中的投资总额略高于400亿日圆。

三井住友保险还计划减少对本地股票的持有规模。按照该公司目前实施的四年计划，将在四年时间内将本地股票持有规模共计削减3,000亿日圆，现在是计划实施的第二年。

很多日本保险商在缓慢解除手中的交叉持股规模，因为他们意识到交叉持股会对自身财务健康状况带来风险。

原弘章预计，本财年底之前，10年期日本公债收益率(殖利率)将处于0.2-0.4%之间，同期日经指数 波动区间为18,000-23,000点。日经指数周二0414GMT报19,890.36点。

他还预计，在日本经济复苏、预期更为强劲的企业获利以及退休基金买盘的提振下，本财年日本股市将获得支撑。日圆料维持疲弱态势，因为有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来数月将升息的预期，将推动美元维持高位。