路透专访：日本三井住友海上本财年将在外国资产投资400亿日圆

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
他表示，截至3月底的上一财年中，三井住友保险在外国资产和债券中的投资总额略高于400亿日圆。
三井住友保险还计划减少对本地股票的持有规模。按照该公司目前实施的四年计划，将在四年时间内将本地股票持有规模共计削减3,000亿日圆，现在是计划实施的第二年。
很多日本保险商在缓慢解除手中的交叉持股规模，因为他们意识到交叉持股会对自身财务健康状况带来风险。
原弘章预计，本财年底之前，10年期日本公债收益率(殖利率)将处于0.2-0.4%之间，同期日经指数 波动区间为18,000-23,000点。日经指数周二0414GMT报19,890.36点。
他还预计，在日本经济复苏、预期更为强劲的企业获利以及退休基金买盘的提振下，本财年日本股市将获得支撑。日圆料维持疲弱态势，因为有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来数月将升息的预期，将推动美元维持高位。
他预计同期美元兑日圆 将在120-130日圆之间波动。美元兑日圆周二报119.87。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 王洋/龚芳)
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德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。