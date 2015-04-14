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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 14:41 BJT

《汇市简讯》交叉盘卖盘令欧元/美元承压，1.0500美元或为障碍

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* 由于欧元/日圆汇率因日圆走高而承压，欧元/美元脱离周一高点

* 交易员预计欧元/日圆将下跌5%，创下年内新低

* 欧元交叉盘引发的资金流动加剧了欧元/美元本已承受的重压

* 欧元/美元在1.0500美元存在障碍。投机性卖家聚集在1.0600美元附近的低点处

* 1.0500一线的期权交易活动增加，暗示该点位将构成障碍

* 本周有27亿欧元期权到期，图表：link.reuters.com/nem54w (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)

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