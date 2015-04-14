欧洲金融：ECB要求银行业大幅减记对奥地利坏帐银行Heta的曝险

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透法兰克福4月14日 - 德国商报(Handelsblatt)周二引述匿名的银行消息来源报导称，欧洲央行(ECB)已知会对奥地利坏帐银行Heta有曝险的银行，要求他们将Heta的曝险减记逾50%。
报导表示，欧洲央行提出的减记要求，将适用于奥国Carinthia州所担保的债务，不过其他不由奥国担保的较低级别债务的减记比例要更高--至少为95%。目前尚未立即取得欧洲央行的回应。
Heta银行前身是已停业的奥国银行Hypo Alpe Adria，德国央行上月表示，德国银行与保险业者对该行有71亿欧元(75亿美元)的总曝险。
Hypo银行总部所在的Carinthia州，为Heta银行债务担保的金额超过100亿欧元，由于Carinthia州年度预算仅为约20亿欧元，该州正设法处理这个问题。(完)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。