欧洲金融：ECB要求银行业大幅减记对奥地利坏帐银行Heta的曝险

路透法兰克福4月14日 - 德国商报(Handelsblatt)周二引述匿名的银行消息来源报导称，欧洲央行(ECB)已知会对奥地利坏帐银行Heta有曝险的银行，要求他们将Heta的曝险减记逾50%。

报导表示，欧洲央行提出的减记要求，将适用于奥国Carinthia州所担保的债务，不过其他不由奥国担保的较低级别债务的减记比例要更高--至少为95%。目前尚未立即取得欧洲央行的回应。

Heta银行前身是已停业的奥国银行Hypo Alpe Adria，德国央行上月表示，德国银行与保险业者对该行有71亿欧元(75亿美元)的总曝险。

Hypo银行总部所在的Carinthia州，为Heta银行债务担保的金额超过100亿欧元，由于Carinthia州年度预算仅为约20亿欧元，该州正设法处理这个问题。(完)