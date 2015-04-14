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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 14:47 BJT

日本股市：日经指数收平，但获利增长预期支撑东证指数微升

日经指数 收盘持平报19,908.68点，远离周五触及的15年高点
20,006.00点。
    
    东证股价指数 收高0.3%至1,590.82点，JPX-日经400指数<.JP
XNK400>上涨0.1%至14,438.39。
    
    交投迟滞，成交量略高于2.011万亿(兆)日圆，较过去100个交易日均
值低17%。(完)

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