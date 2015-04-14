日本股市：日经指数收平，但获利增长预期支撑东证指数微升

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
日经指数 收盘持平报19,908.68点，远离周五触及的15年高点 20,006.00点。 东证股价指数 收高0.3%至1,590.82点，JPX-日经400指数<.JP XNK400>上涨0.1%至14,438.39。 交投迟滞，成交量略高于2.011万亿(兆)日圆，较过去100个交易日均 值低17%。(完)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。