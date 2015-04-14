全球金市：金价下跌，因美元在美国仍可能升息的预期下走强

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
0623 GMT，现货金 下跌0.5%至每盎司1,192.10美元，盘中曾触及4月1日以来的盘中低点每盎司1,189.45美元。美国6月期金 跌0.6%，至每盎司1,192.20美元。
由于市场越来越认为美联储今年将会加息，这种预期推动美元走强。美元走强一直是不利金价的主要因素。
“美元的上涨周期还未结束。我们并不是很看好金价今年的走势，”兴业银行驻上海的分析师Jiang Shu说。
花旗集团称，已将2015年黄金均价预估从每盎司1,220美元下修至1,190美元，原因是“美元持续走强和宏观投资不利因素盖过了基本面趋紧的影响。”
如果美联储确实决定不在6月份加息，则金价在当前季度可能会有较好表现，但若美联储在今年稍晚加息，则金价仍可能下跌，Jiang表示。Jiang预计金价到今年年底将跌至每盎司1,100美元附近。
投资者正在关注将于1230 GMT公布的美国3月零售销售数据，该数据或将提供有关美国经济状况的线索。辉立期货分析师Howie Lee表示，若数据表现疲软，则金价可能升至每盎司1,210美元。
加拿大金矿商Alamos Gold 和AuRico Gold 公布一份15亿美元的合并计划，酝酿了矿商可能竞购的条件。(完)
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