欧洲个股：矿企安托法加斯塔称2015年全球铜供应盈余预估难以保住

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透圣地亚哥4月14日 - 伦敦上市公司、智利矿企安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) 新任执行长Ivan Arriagada认为，由于产出遭遇一些问题，全球铜市今年的供应盈余基本上正在消失。
分析师原本预期2015年将是铜市多年来首次出现供应盈余，盈余规模可高达50-60万吨，但多起生产中断事件，像是近期智利北部豪雨及土石流所造成的停产事件，已经打乱供应盈余的预测。
“我们所见到的是，供应盈余持续消失，现在市场几乎是供需平衡，”Arriagada接受路透专访时表示。这是他2月接任CEO以来首波媒体专访之一。
安托法加斯塔位于智利中部的旗舰矿山Los Pelambres，今年稍早因为遭到当地居民封锁联外道路，损失了8,500吨精炼铜产量。
他表示，基于上述的产量损失，视恢复情况而定，安托法加斯塔正在修改2015年原先预估的71万吨铜产量预测。
Arriagada预估，今年全球铜市将呈小幅供应盈余，盈余规模在10-15万吨，2016年将维持供需平衡，2017年重新回到供应短缺，“届时将对价格构成上行压力。”
Arriagada认为，今年铜价应会在每磅2.7-3.0美元之间波动，这与市场预估大致相符。(完) (编译 蔡美珍；审校 龚芳)
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“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。