《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月14日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *厦门国贸 80 10 3 4/15簿记建档 进出口行 AA+(中诚信) 4/16 4/17

浦发银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *华电集团 300 40 9 4/15簿记建档 工商银行 AAA 4/16 4/17

北京银行 ======================================================================================= *宁沪高速 50 4 6 4/15簿记建档 民生银行 AAA(中诚信) 4/16 4/17

AAA-(中债资信) ======================================================================================= *江苏交通控股 200 30 3 4/15簿记建档 中国银行 AAA 4/17 4/20

农业银行 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *江西省投资 6 2 12 4/17簿记建档 建设银行 AA+ 4/20 4/21 集团 ======================================================================================= *宁波经济 10 5 12 4/17簿记建档 浙商银行 AA 4/21 4/22 技术开发区控股 ======================================================================================= *恒泰证券 21 7 3 4/17招标 招商银行 AA 4/20 4/21

(最高发行余额) ======================================================================================= *金元证券 16 5 3 4/17招标 浦发银行 AA 4/20 4/21

(最高发行余额) ======================================================================================= *华立集团 16 4 12 4/21簿记建档 工商银行 AA 4/23 4/24

中信银行 ======================================================================================= *云南世博旅游 7 3 12 4/21簿记建档 招商银行 AA 4/22 4/23 控股集团 ======================================================================================= *好当家 4 2 12 4/21簿记建档 招商银行 AA- 4/23 4/24 ======================================================================================= *湖北能源 20 3 12 4/21簿记建档 农业银行 AAA 4/23 4/24 ======================================================================================= 瑞银证券 10 4 3 4/15招标 招商银行 AA 4/16 4/17

(最高发行余额) 邮储银行等 ======================================================================================= 久泰能源 8 4 12 4/15簿记建档 建设银行 AA- 4/16 4/17 内蒙古公司 ======================================================================================= 江苏苏通大桥 10 10 12 4/16簿记建档 招商银行 AA 4/17 4/20 ======================================================================================= 亚邦投资 5.6 3 12 4/16簿记建档 民生银行 AA- 4/17 4/20 控股集团 ======================================================================================= 国信证券 82 20 3 4/16招标 招商银行 AAA 4/17 4/20 (最高发行余额) ======================================================================================= 中建投租赁 9 4 12 4/17簿记建档 民生银行 AA 4/20 4/21 ======================================================================================= 河北建设 30 15 12 4/17簿记建档 交通银行 AAA 4/21 4/22 投资集团 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *万达集团 36 12 3 4/17簿记建档 建设银行 AA 4/20 4/21

招商银行 ======================================================================================= *温州市交通 9 4 5 4/20簿记建档 工商银行 AA 4/21 4/22 运输集团 兴业银行 ======================================================================================= *山东宏桥 27 15 3 4/21簿记建档 建设银行 AA+ 4/22 4/23 新型材料 ======================================================================================= *华电福新 40 20 永续中票 4/21簿记建档 光大银行 AAA 4/23 4/24

(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第5个计息年度起票面利率上调300bp) ======================================================================================= *天沃科技 4.5 4.5 3 4/21簿记建档 建设银行 AA 4/22 4/23

======================================================================================= *中国石油 200 200 3 4/21簿记建档 工商银行 AAA 4/22 4/23

中国银行 ======================================================================================= *中建投租赁 9 9 3 4/21簿记建档 工商银行 AA 4/23 4/24 ======================================================================================= *内蒙古高等级 60 15 永续中票 4/21簿记建档 招商银行 AA+ 4/23 4/24 公路建设开发 (品种一、二初始发行规模分别为10亿元和5亿元，可双向回拨)

(品种一每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年期票面利率上调300bp)

(品种二每7年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第8年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 亿利资源集团 60 20 3 4/15簿记建档 建设银行 AA 4/16 4/17 ======================================================================================= 云南城建 20 10 永续中票 4/17簿记建档 南京银行 AA+ 4/20 4/21 投资集团 (第3个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息赎回) ======================================================================================= 中国化工集团 50 25 永续中票 4/20簿记建档 中信银行 AAA 4/22 4/23

工商银行

(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)