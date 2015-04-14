《中国新债预测》七年国债利率均值3.54%，市场渐好定位有望低于二级

* 招标品种: 财政部今年第七期记账式附息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(15日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.50%-3.57%

* 预测均值: 3.54%(按各家机构预测值平均)

路透北京4月14日 - 中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，市场资金面持续宽松，加之央行春节后五降公开市场逆回购利率，现券渐显向好势头。虽然今日午后现券收益率有所反弹，不过整体来看，明日新债定位仍有望略低于二级，利率预测均值为3.54%。

市场人士认为，充裕流动性及低迷宏观数据预期支撑现券，且目前长端品种已有一定配置和交易价值。不过具体水平还要看即将公布的GDP和信贷数据，是否会对市场产生明显影响。

“(明日国债招标)应该还可以，3月中下旬起配置盘力量也有所增强，”华南一银行交易员称。

央行周二稍早进行的100亿元人民币七天期逆回购，中标利率为3.35%，较上次的3.45%下跌10bp，为春节后第五次走低。

中国3月出口增速降至13个月低位且远逊预期，仍显示经济内外需双双面临风险；3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅持平上月，环比则四个月来首次下滑，通缩压力稍有缓解但仍难以忽视。稳增长仍需政策发力，二季度降准降息可期。

但也有交易员认为，与10年期相比，七年期品种流动性较差，或抑制需求。

“七年期国债一直比较尴尬，需求不是特别好，”上海一银行交易员称，“从这几天的成交来看，交投好像也比较少。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.5864%。

明日招标新债为财政部今年第七期记账式附息国债，具体招标时间为4月15日上午10:35至11:35；采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。