澳洲股市：在6,000点阻力位下方小幅收跌，铁矿石价格下跌形成拖累

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透悉尼4月14日 - 澳洲股市周二收跌0.2%，指标股指未测试6,000点关口，在铁矿石价格下跌之际必和必拓 和力拓 等矿业股遭遇抛压。
澳股S&P/ASX 200指数 下跌13.7点报5,946.6点，为连续第二天下跌。自3月初触及5,996.9点后，指数数次试图突破关键心理阻力位6,000关口的努力都失败。(完)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。