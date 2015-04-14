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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 15:07 BJT

澳洲股市：在6,000点阻力位下方小幅收跌，铁矿石价格下跌形成拖累

路透悉尼4月14日 - 澳洲股市周二收跌0.2%，指标股指未测试6,000点关口，在铁矿石价格下跌之际必和必拓 和力拓 等矿业股遭遇抛压。

澳股S&P/ASX 200指数 下跌13.7点报5,946.6点，为连续第二天下跌。自3月初触及5,996.9点后，指数数次试图突破关键心理阻力位6,000关口的努力都失败。(完)

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