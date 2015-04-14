台湾债市：五年券殖利率收盘微升，短线抛补惟未有方向

* 五年券殖利率收盘微升 * 短线抛补为主，债市方向不明 * 五年券短期区间料在0.96-1.01% 路透台北4月14日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周二微幅收升，交易区 间相当窄幅。今日市场仅短线抛补，养券交易仍盛行，盘面未有明确方向。 交易员表示，部分银行实现获利出脱五年券，但接手买盘仍踊跃，今日交投较上日增温 。然而，目前五年券殖利率仍在偏低水位，方向并不明确，养券的气氛仍然高涨。 〞殖利率往上不到那里去，但要再往下也没有理由。〞一位外商银行交易员说。他也表 示，五年券殖利率虽然没有太大变化，但是部分银行有所出脱持券--不是大举卖出，而是调 整部位。 若扣除附买回交易成本，目前五年期公债养券的利差仍可达40-50点，若升息时点延迟 ，对养券的投资人仍相当有利。 另一位银行业交易员表示，美债目前方向不明，市场可能还是要等待6月美国联邦储备 理事会才会对未来利率方向做出明确表态。在这期间，则可能根据经济数据、标债结果反映 景气情势，未来债市方向还须等美联储再明确表态。 美国公债价格周一持稳，本周将有大量数据出炉 ，投资人将仔细研读，寻找美国经济 成长是否在放缓的进一步迹象。指标10年期公债价格 上扬3/32，收益率报1.94% ，上周五 尾盘报1.950%。 〞有标债就看标债，没事的话大家就养一点券。〞前述民营银行交易员说。 至于上日带动多头氛氛的20年券104/7期，今日则未成交。 部分交易员认为，目前20年券在2.13%左右的水位已满足短多的期待，在没有新的利多 刺激下，可能暂且要观望。 〞再下去2.08%也不太可能，气氛也没好到这个程度。〞 前述银行业交易员说。 交易员预估，五年债104/6期料仍在区间震荡，短期先看0.96-1.01%；10年券104/5期 则先看1.51-1.56%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +0.13 0.9868 0.9800-0.9900 179.5 10 104/5 +0.18 1.5250 1.5222-1.5300 6.5 注：*表此期券新低位。 本周全球重要经济事件和数据包括： 4月14日(二)：德国3月趸售物价指数(WPI)、欧元区2月工业生产、美国3月PPI和零售销 售、美国3月NFIB小企业信心指数、美国2月企业库存； 4月15日(三)：中国国民经济运行情况新闻发布会，其中：一季度GDP、1-3月固定资产 投资及3月社会销售品零售总额、工业增加值及房地产投资和销售月度报告；韩国3月贸易收 支修正值、日本2月工业生产和产能利用率、德国3月CPI和HICP终值、欧元区2月贸易收支、 美国纽约联储4月制造业指数、全美住宅建筑商协会(NAHB)4月房屋市场指数、美国2月整体 资本净流动、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、欧洲央行管理委员会会议，会后公布利率决 议、美联储发布经济状况褐皮书、美联储理事布雷纳德、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德 和美国财政部国际事务次长希茨出席第24届明斯基年会(至16日)、美国里奇蒙联邦储备银行 总裁拉克尔讲话； 4月16日(四)：美国3月房屋开工和建筑许可、美国费城联储4月制造业指数、欧洲央行 副总裁冈斯坦西欧发表讲话、美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济议题发表演讲、美国波士 顿联储总裁罗森格伦出席活动； 4月17日(五)：日本3月消费者信心指数、欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国 3月CPI、美国3月领先指标、美国4月路透/密歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货 币基金组织(IMF)2015年春季会议(至19日)。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5250 5 104/6 0.9868 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)