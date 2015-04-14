国际油市：原油价格上扬，因市场预计美国页岩油产量将下滑

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
虽然中东地区政局不稳定也有助于推升油价，但分析师称全球产量及库存水平较高抑制了涨势。
“油市面临的地缘政治风险仍很高。不过从基本面角度看，中东的原油供应料维持高位，沙特和伊拉克的产量呈上升趋势，”摩根大通在报告中称。
中国3月出口原油75万吨，创2006年来最高。这可能表明中国的库存容量将满。
分析师还表示，中国的需求增长或将进一步放缓。
“鉴于中国第一季GDP数据明天出炉，我们认为即便油价今天上涨，上档空间也不会大，”辉立期货称。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/王兴亚；审校 白云)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。