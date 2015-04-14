国际油市：原油价格上扬，因市场预计美国页岩油产量将下滑

虽然中东地区政局不稳定也有助于推升油价，但分析师称全球产量及库存水平较高抑制了涨势。

“油市面临的地缘政治风险仍很高。不过从基本面角度看，中东的原油供应料维持高位，沙特和伊拉克的产量呈上升趋势，”摩根大通在报告中称。