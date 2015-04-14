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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 15:26 BJT

国际油市：原油价格上扬，因市场预计美国页岩油产量将下滑

虽然中东地区政局不稳定也有助于推升油价，但分析师称全球产量及库存水平较高抑制了涨势。

“油市面临的地缘政治风险仍很高。不过从基本面角度看，中东的原油供应料维持高位，沙特和伊拉克的产量呈上升趋势，”摩根大通在报告中称。

中国3月出口原油75万吨，创2006年来最高。这可能表明中国的库存容量将满。

分析师还表示，中国的需求增长或将进一步放缓。

“鉴于中国第一季GDP数据明天出炉，我们认为即便油价今天上涨，上档空间也不会大，”辉立期货称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/王兴亚；审校 白云)

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