《中国企业债发行日程表》--4月14日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *江门市高新 8 7 4/21簿记建档 上限7.78% AA 4/22-4/24 中信建投证券 技术工业园 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *梅州市 10 7 4/21簿记建档 -- AA 4/22-4/24 广州证券 新金叶发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *桂林市经济 10 7 4/21簿记建档 上限7.28% AA+ 4/22-4/24 银河证券 建设投资总公司 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= *迁安市兴源 15 7 4/21簿记建档 -- AA 4/22-4/24 中信建投证券 水务产业投资 (第3-7年末每年还20%本金) 瑞银证券 ========================================================================================= 江苏洋口港 9 7 4/9簿记建档 6.23% AA 4/10-4/15 申万宏源证券 建设发展集团 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保提供担保) ========================================================================================= 天津铁路建设 24 10 4/10簿记建档 5.58% AA+ 4/13-4/15 中德证券 投资控股集团 (天津城市基础设施建设投资集团提供担保) 渤海证券 ========================================================================================= 乌鲁木齐 9.9 7 4/10簿记建档 6.40% AA 4/13-4/15 平安证券 经济开发区建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 滨州中海 5 7 4/10簿记建档 6.65% AA- 4/13-4/16 申万宏源证券 创业投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/重庆进出口信用担保提供担保) ========================================================================================= 高要市 9 7 4/13簿记建档 *6.68% AA 4/14-4/16 广州证券 国有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 武汉地铁集团 33 7/15 4/13簿记建档 *5.18% AAA 4/14-4/16 海通证券

*5.25% 银河证券

(品种一期限15年，第5、第10年末附投资者回售选择权)

(品种二期限7年，第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 阳江市恒财 11 7 4/13簿记建档 *6.24% AA 4/14-4/16 国开证券 城市投资控股 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中信建投证券 ========================================================================================= 华南国际工业 15 6 4/10簿记建档 7.00% AA 4/13-4/17 东兴证券 原料城深圳公司 (附第三年末投资者回售选择权/华南城控股提供担保) ========================================================================================= 阿克苏信诚 8 7 -- 上限7.50% AA 4/16-4/20 兴业证券 资产投资经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 株州高科集团 至多10 7 4/16簿记建档 -- AA 4/17-4/21 海通证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 庐江城市 10 7 4/15簿记建档 *上限7.30% AA- 4/16-4/22 德邦证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金/合肥国资控股提供担保) ========================================================================================= 马鞍山花山区 10 7 4/17簿记建档 上限7.28% AA 4/20-4/22 平安证券 城市发展投资集团 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 绍兴城建 13 7 4/16簿记建档 -- AA+ 4/17-4/23 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 上海闵行 20 7 4/17簿记建档 上限7.38% AA+ 4/20-4/24 新时代证券 城建投资 (第3-7年末每年还20%本金) 东方花旗证券 =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)