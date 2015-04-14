更新版 1-中国基金：证监会新政下首只沪港通基金募集超百亿元资金--消息

* 证监会新政下首只沪港通基金首募超百亿元

* 沪港估值差距吸引投资者申购

* 博时沪港通基金亦即将发行 (新增更多评论及细节)

路透上海/香港4月14日 - 中国证监会新政下首只沪港通基金获得市场热捧。两位消息人士周二透露，周一刚结束募集的中国景顺长城沪港深精选基金首募金额约110亿元人民币，显示在近期大量内地资金南下香港的背景下，相当多投资者将该只基金视为投资港股的捷径。

济安金信基金评价中心研究员马永靖指出，目前A股及港股走势均较为强劲，权益类基金比较受欢迎，而且港股相对A股估值较低，沪港通类型的主题基金较受市场欢迎。

3月底中国证监会允许公募基金透过沪港通机制直接投资港股，不再需要借道合格境内机构投资者（QDII）机制。景顺长城沪港深基金是该新政下首只主动型沪港通基金，发行期限为3月26日至4月13日（周一）。

一位接近该基金销售渠道的消息人士透露，截止上周五，该基金的募集金额已达78亿元，而周一该基金的认购依然踊跃，估计最终募资额将达110亿元左右。

景顺长城相关人士回应称，该基金正处于验资阶段，具体募集金额可关注最近将发布的基金成立公告。

因A股持续上涨，港股成为价值洼地，同一家公司A股和H股平均价差达三成，近期内地投资者对于港股的投资兴趣快速升温，上周三和周四连续两天，当天的港股通 105亿元额度全部用完。

按景顺长城沪港深精选基金合同，其股票类资产占基金资产范围为80-95%，其中投资境内股票占基金资产的比例在0-95%；投资于港股通标的股票占比亦为0-95%。其业绩比较基准为沪深300指数*45%+恒生指数*45%+中证全债指数*10%。