更新版 1-中国基金：证监会新政下首只沪港通基金募集超百亿元资金--消息

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
* 证监会新政下首只沪港通基金首募超百亿元
* 沪港估值差距吸引投资者申购
* 博时沪港通基金亦即将发行 (新增更多评论及细节)
路透上海/香港4月14日 - 中国证监会新政下首只沪港通基金获得市场热捧。两位消息人士周二透露，周一刚结束募集的中国景顺长城沪港深精选基金首募金额约110亿元人民币，显示在近期大量内地资金南下香港的背景下，相当多投资者将该只基金视为投资港股的捷径。
济安金信基金评价中心研究员马永靖指出，目前A股及港股走势均较为强劲，权益类基金比较受欢迎，而且港股相对A股估值较低，沪港通类型的主题基金较受市场欢迎。
3月底中国证监会允许公募基金透过沪港通机制直接投资港股，不再需要借道合格境内机构投资者（QDII）机制。景顺长城沪港深基金是该新政下首只主动型沪港通基金，发行期限为3月26日至4月13日（周一）。
一位接近该基金销售渠道的消息人士透露，截止上周五，该基金的募集金额已达78亿元，而周一该基金的认购依然踊跃，估计最终募资额将达110亿元左右。
景顺长城相关人士回应称，该基金正处于验资阶段，具体募集金额可关注最近将发布的基金成立公告。
因A股持续上涨，港股成为价值洼地，同一家公司A股和H股平均价差达三成，近期内地投资者对于港股的投资兴趣快速升温，上周三和周四连续两天，当天的港股通 105亿元额度全部用完。
按景顺长城沪港深精选基金合同，其股票类资产占基金资产范围为80-95%，其中投资境内股票占基金资产的比例在0-95%；投资于港股通标的股票占比亦为0-95%。其业绩比较基准为沪深300指数*45%+恒生指数*45%+中证全债指数*10%。
另据博时基金相关人士透露，近期博时亦将发行一只沪港深主题基金--博时沪港深优质企业灵活配置混合型基金。（完） (发稿 林琦/赵红梅; 审校 张喜良)
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摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。