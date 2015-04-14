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市场报道 | 2015年 4月 14日 星期二 15:26 BJT

《汇市简讯》若英国CPI下降，则英镑/美元可能跌穿1.46美元

0650GMT

* 英国将在0830GMT公布3月份通胀数据。预计与2月份一样，英国3月CPI按年升幅也为零

* 如果CPI下降，则温和派将借此做文章 (英国央行在2016年之前不太可能会加息)

* 若CPI下降，则英镑也可能遭遇抛售，英镑/美元可能跌至/跌穿1.46美元

* 1.4588美元(上周五低点)和1.4567美元(周一触及的五年低点)为下行目标

* 卖单位于1.47美元附近(1.4681为周一高点；1.4692为亚洲盘高点)

* 英国首相卡梅伦所在的保守党周二将发布竞选宣言 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 艾茂林)

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