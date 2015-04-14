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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 15:40 BJT

汽车产业：BMW 3月豪华车款销售成长5.1%，销量凌驾奥迪与奔驰

路透柏林4月14日 - 宝马汽车(BMW) 周二表示，公司3月核心豪华汽车品牌销售增长5.1%，至195,593辆，受2系列小型休旅车与4系列车款强劲需求提振。

宝马汽车表示，BMW品牌第一季销售上扬5.4%，至451,576辆，指称欧洲、北美与中国持续成长。

宝马汽车销售表现超越同为德国的高级车业者奥迪 与 奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz) ；奥迪与奔驰3月销售量各为177,950辆与183,467辆。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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