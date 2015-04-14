汽车产业：BMW 3月豪华车款销售成长5.1%，销量凌驾奥迪与奔驰

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透柏林4月14日 - 宝马汽车(BMW) 周二表示，公司3月核心豪华汽车品牌销售增长5.1%，至195,593辆，受2系列小型休旅车与4系列车款强劲需求提振。
宝马汽车表示，BMW品牌第一季销售上扬5.4%，至451,576辆，指称欧洲、北美与中国持续成长。
宝马汽车销售表现超越同为德国的高级车业者奥迪 与 奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz) ；奥迪与奔驰3月销售量各为177,950辆与183,467辆。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。