企业结盟：卡塔尔两家银行与西南证券拟在华设立伊斯兰金融公司

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透多哈4月14日 - 卡塔尔央行行长阿勒萨尼(Sheikh Abdullah bin Saud al-Thani)周二表示，卡塔尔两家银行与中国券商西南证券 签署一项谅解备忘录，将共同设立一家公司处理在华伊斯兰金融交易。
两家银行分别是卡塔尔国民银行(Qatar National Bank) 和Qatar International Islamic Bank 。有关新公司的更多细节尚未对外披露。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。