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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 15:46 BJT

企业结盟：卡塔尔两家银行与西南证券拟在华设立伊斯兰金融公司

路透多哈4月14日 - 卡塔尔央行行长阿勒萨尼(Sheikh Abdullah bin Saud al-Thani)周二表示，卡塔尔两家银行与中国券商西南证券 签署一项谅解备忘录，将共同设立一家公司处理在华伊斯兰金融交易。

两家银行分别是卡塔尔国民银行(Qatar National Bank) 和Qatar International Islamic Bank 。有关新公司的更多细节尚未对外披露。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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