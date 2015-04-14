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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 15:53 BJT

《汇市简讯》多重因素抑制美元/日圆短期跌势

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* 美元/日圆云区一路到118.95日圆，均支撑现汇行情

* 有传闻称大型和散户投资者一直在大量买入美元/日圆

* 119.20/25日圆处有大量买单

* 今日低点为119.63日圆；上周低点为118.80日圆

* 枢轴点支撑在119.59日圆

* 技术图型：link.reuters.com/dum54w (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)

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