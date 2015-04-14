《汇市简讯》多重因素抑制美元/日圆短期跌势

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
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* 美元/日圆云区一路到118.95日圆，均支撑现汇行情
* 有传闻称大型和散户投资者一直在大量买入美元/日圆
* 119.20/25日圆处有大量买单
* 今日低点为119.63日圆；上周低点为118.80日圆
* 枢轴点支撑在119.59日圆
* 技术图型：link.reuters.com/dum54w (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。