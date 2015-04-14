更新版 1-中国汇市：人民币收升，金融数据未兴波澜后市方向仍不明朗

* 人民币收升结束五连跌 * 中间价连三日下跌至近半个月新低 * 新公布的金融数据未兴汇市波澜 * 后市仍缺乏明显方向指引 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京4月14日 - 人民币兑美元即期 周二逆中间价收升，中间价连 三日下跌至近半个月新低。交易员表示，在即期汇价此前连续五日下跌后，今日结汇盘稍占 上风；但汇价波动不大，新公布的金融数据较为符合市场预期，暂未兴起汇市波澜，后市仍 缺乏明显方向指引。 他们并指出，目前人民币中间价预期比较平稳，尽管开盘后出现一波美元轧空行情，但 很快就有购汇盘出来，总体而言结购汇仍属平衡，接下来需要关注客盘动向与央行态度。市 场多数比较相信央行的调控能力，认为人民币汇率尽管在短期承压，但仅会小幅走贬。 “早盘短时价格有点偏离预期，但还好市场整体比较均衡。”一股份行交易员表示，“ 如果是人民币多头占优，那早盘（美元）不会就跌那么一点点。” 交易员们并指出，昨日中国外贸数据较差，不少资金加入购汇行列；新公布的央行金融 数据落在正常区间较为符合预期，未令汇价掀起较大动静。市场并高度关注明日公布的一季 度GDP数据，路透调查中值显示今年一季度GDP增速或回落至7.0%。 中国银行国际金融研究所研究员李建军指出，外储减少与美元指数走强、人民币汇率双 边波动有一定关系，外币存款增加显示出市场对人民币的预期愈发不确定，在结售汇时有所 顾虑，转而选择持有一定外币以对冲市场风险。 另一外资行交易员认为，在本周经济数据公布后，市场处于观望状态，等待政府给出稍 微明显的方向。从技术面上看，人民币汇率仍将以双向波动为主，预计或再调整一个月左右 ，趋势可能趋于明朗。 中国央行周二公布数据显示，今年3月末外汇储备余额 减少1,100亿美元至3. 73万亿美元，为连续第三个季度下降；今年3月末外币贷款余额9,146亿美元，同比增长4.0% 。此外，今年3月末外币存款余额6,940亿美元，同比增长27.6%。 央行数据并显示， 3月新增人民币贷款1.18万亿元，高于路透调查中值的1.03万亿元； 3月末广义货币供应量(M2) 同比增长11.6%，低于路透调查中值12.3%;3月末人 民币贷款余额同比增长14.0%，低于路透14.5%的调查中值。 全球汇市方面，日圆兑欧元周二涨至两年高位，欧元全线走势挣扎，此前日本内阁特别 经济顾问滨田宏一暗示日圆或许跌得过多，需要缩减一些跌幅。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2118 6.2167 0.08% 中间价 6.1407 6.1395 -0.02% 成交额 181亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大波 1.23% (上限±2%) 日高 日低 幅 日内波动幅度(pips) 70 6.2094 6.2164 2015年来即期升贬值幅度 -0.13% 1年期美元/人民币掉期升水 1750 离岸人民币市场,北京时间17:16 今日 上日 1年期NDF 6.3200/6.325 6.3285 CNH即期 6.2161/6.2181 6.2256 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/曾祥进)