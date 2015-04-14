国际油市：中国3月出口75万吨原油，为2006年以来最高水平

路透北京4月14日 - 中国3月出口75万吨原油，为2006年以来最高水平，可能表明这个世界上第二大的原油进口国的储油空间接近用尽。

该数据可能也反映了，伊朗等中国贸易伙伴对储存在中国的原油进行转移。

据路透计算，3月平均每日出口为17.7万桶，从而使得3月份净进口来到610万桶/日，这是去年10月以来的最低净值，与去年同期相比仅上升11%。