国际油市：中国3月出口75万吨原油，为2006年以来最高水平

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京4月14日 - 中国3月出口75万吨原油，为2006年以来最高水平，可能表明这个世界上第二大的原油进口国的储油空间接近用尽。
该数据可能也反映了，伊朗等中国贸易伙伴对储存在中国的原油进行转移。
据路透计算，3月平均每日出口为17.7万桶，从而使得3月份净进口来到610万桶/日，这是去年10月以来的最低净值，与去年同期相比仅上升11%。
海关数据显示，3月总进口为去年11月以来的最低水平，较去年同期上升14%。(完) (编译 秦德兴; 审校 张明钧)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。