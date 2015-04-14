中港个股：工行多哈分行启动人民币清算服务，将开离岸人民币资金业务

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京4月14日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 周二称，工商银行多哈分行启动人民币清算业务，成为中东地区第一家投入运营的人民币清算行。
工行新闻稿称，清算行服务启动后，工行多哈分行将在人民币汇兑、人民币单证/保函业务、人民币存款等产品基础上，逐步推出人民币贸易融资、境外贷款等跨境人民币产品；同时，还将积极开展离岸人民币资金业务，包括在离岸市场发行大额存款证、离岸市场资金拆借和人民币外汇交易等。
工行新闻稿称引述该行董事长姜建清在启动仪式上的讲话称，作为卡塔尔唯一的中资银行，工商银行将以人民币清算行的启动为发展契机，结合当地市场需求加快人民币产品的创新，为中卡经贸往来提供更好的金融服务。
“卡塔尔积极参与‘丝绸之路经济带’和‘21世纪海上丝绸之路’建设，并且是亚洲基础设施投资银行的创始成员国，双方合作前景广阔，潜力巨大。”他表示。
工商银行多哈分行成立于2008年1月，是目前卡塔尔金融中心最大的商业银行；此前，中国人民银行于2014年11月4日正式授权工商银行多哈分行担任多哈人民币业务清算行。
工行介绍，截至目前，其已经在新加坡、卢森堡、多哈、曼谷和多伦多拥有五家中国央行指定的人民币清算行，成为首家拥有横跨亚、欧、美三大时区境外人民币清算行的金融机构；该行2014年境外人民币清算业务量累计超过37万亿元人民币，跨境人民币业务总量达3.66万亿元。（完） (发稿 李贺; 审校 林高丽)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。