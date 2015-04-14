金属期市：伦铜跌至四周低点，中国经济增长信心恶化打击需求预期

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
供应威胁一直为铜价提供支撑，Glenn还称，使得铜价未像钢材和铁矿石等其他大宗商品一样疲软。其他大宗商品受供应过剩拖累。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度跌至每吨5,905美元，为3月20日以来的最低水平，0619 GMT该期铜回升至每吨5,930美元。上海期交所交投最活跃的6月期铜 跌1.9%，至每吨人民币42,860元(6,899美元)。
智利矿业部长周一表示，上月遭受洪灾冲击最严重地区Atacama的铜产量依然近乎停滞，这成为铜供应减少的又一证据。
铜价下跌加剧了其他金属的跌势。
指标期锌 和期铅 均下跌超过1%，稍早都曾跌破200日移动均线。上海期铅 大跌3.3%。
LME期镍 削减涨幅，此前受中国不锈钢厂需求将改善的前景提振，涨幅超过1.3%。
LME期锡 跌破每吨16,000美元，为2010年6月来首见。由于全球增长放缓打击了电子产品需求，加上缅甸的供应大增，锡价举步维艰。上海期交所期锡 骤跌3%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 秦德兴/汪红英；审校 王兴亚/孙茉莉)
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