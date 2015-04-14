《全球汇市》日圆兑欧元涨至两年高位，欧元全线趋疲

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0541 1.0566 -0.24 -12.86 1.2097
美元/日圆 119.88 120.10 -0.18 +0.17 119.68
欧元/日圆 126.37 126.90 -0.42 -12.72 144.78
美元/瑞郎 0.9777 0.9779 -0.02 -1.65 0.9941
英镑/美元 1.4638 1.4670 -0.22 -6.00 1.5573
美元/加元 1.2589 1.2593 -0.03 +8.36 1.1618
澳元/美元 0.7564 0.7589 -0.33 -7.39 0.8168
新西兰元/美元 0.7441 0.7453 -0.16 -4.57 0.7797
澳元/日圆 90.700 91.140 -0.48 -7.21 97.750
新西兰元/日圆 89.200 89.510 -0.35 -4.40 93.310
英镑/日圆 175.48 176.19 -0.40 -5.85 186.38
澳元/新西兰元 1.0158 1.0178 -0.20 -2.97 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/蔡美珍/刘秀红；审校 艾茂林/王洋/张明钧)
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摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。