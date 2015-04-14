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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 16:13 BJT

《全球汇市》日圆兑欧元涨至两年高位，欧元全线趋疲

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0541 1.0566 -0.24 -12.86 1.2097

美元/日圆 119.88 120.10 -0.18 +0.17 119.68

欧元/日圆 126.37 126.90 -0.42 -12.72 144.78

美元/瑞郎 0.9777 0.9779 -0.02 -1.65 0.9941

英镑/美元 1.4638 1.4670 -0.22 -6.00 1.5573

美元/加元 1.2589 1.2593 -0.03 +8.36 1.1618

澳元/美元 0.7564 0.7589 -0.33 -7.39 0.8168

新西兰元/美元 0.7441 0.7453 -0.16 -4.57 0.7797

澳元/日圆 90.700 91.140 -0.48 -7.21 97.750

新西兰元/日圆 89.200 89.510 -0.35 -4.40 93.310

英镑/日圆 175.48 176.19 -0.40 -5.85 186.38

澳元/新西兰元 1.0158 1.0178 -0.20 -2.97 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/蔡美珍/刘秀红；审校 艾茂林/王洋/张明钧)

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