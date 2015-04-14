欧元债市：二线国家公债收益率上扬，长期公债密集标售

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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分析师预期，评级较低的国家将继续尽可能多的出售较长期公债。
DZ Bank策略师Daniel Lenz说道：“对他们而言，这是个千载难逢的机遇，它们可以这么低的成本出售10-15年债券获得再融资。欧央行铁定会买这些债券。”
西班牙 和意大利10年期公债 收益率均涨2个基点，分别报1.28%和1.26%。
交易商称，金融时报的报导对二线市场影响有限。金融时报报导，如果希腊和债权人月底未能达成协议，希腊准备违约；希腊对此则予以驳斥。
希腊10年期公债 收益率涨25个基点至11.75%，两年期公债 收益率涨71个基点，至略低于22%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 陈宗琦/孙茉莉; 审校 王兴亚/龚芳)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。