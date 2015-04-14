欧元债市：二线国家公债收益率上扬，长期公债密集标售

分析师预期，评级较低的国家将继续尽可能多的出售较长期公债。

DZ Bank策略师Daniel Lenz说道：“对他们而言，这是个千载难逢的机遇，它们可以这么低的成本出售10-15年债券获得再融资。欧央行铁定会买这些债券。”

西班牙 和意大利10年期公债 收益率均涨2个基点，分别报1.28%和1.26%。

交易商称，金融时报的报导对二线市场影响有限。金融时报报导，如果希腊和债权人月底未能达成协议，希腊准备违约；希腊对此则予以驳斥。

希腊10年期公债 收益率涨25个基点至11.75%，两年期公债 收益率涨71个基点，至略低于22%。(完)

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