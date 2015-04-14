中国外汇：今年一季度外储减少1,100亿美元，为连续第三个季度下降---路透测算

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透上海4月14日 - 中国央行周二公布数据显示，今年3月末外汇储备余额 为3.73万亿美元，低于3.80万亿美元的路透调查中值。路透据此测算，今年一季度中国外汇储备减少1,100亿美元，为连续第三个季度下降，亦为六个季度以来最低水平。
央行数据并显示，今年3月末外币贷款余额9,146亿美元，同比增长4.0%。此外，今年3月末外币存款余额6,940亿美元，同比增长27.6%。
央行此前数据显示，12月末的外汇储备余额为3.84万亿美元，较去年9月末的3.89万亿美元减少500亿美元。2014年全年外币贷款累计增加582亿美元，外币存款累计增加1,084亿美元。 （完） (发稿 张金栋; 审校 倪蔚丹/曾祥进)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。