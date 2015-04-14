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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 16:43 BJT

中国外汇：今年一季度外储减少1,100亿美元，为连续第三个季度下降---路透测算

路透上海4月14日 - 中国央行周二公布数据显示，今年3月末外汇储备余额 为3.73万亿美元，低于3.80万亿美元的路透调查中值。路透据此测算，今年一季度中国外汇储备减少1,100亿美元，为连续第三个季度下降，亦为六个季度以来最低水平。

央行数据并显示，今年3月末外币贷款余额9,146亿美元，同比增长4.0%。此外，今年3月末外币存款余额6,940亿美元，同比增长27.6%。

央行此前数据显示，12月末的外汇储备余额为3.84万亿美元，较去年9月末的3.89万亿美元减少500亿美元。2014年全年外币贷款累计增加582亿美元，外币存款累计增加1,084亿美元。 （完） (发稿 张金栋; 审校 倪蔚丹/曾祥进)

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