更新版1-企业并购：诺基亚称收购阿尔卡特-朗讯协商进入深入阶段

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
(新增细节及反应)
路透赫尔辛基/巴黎4月14日 - 芬兰网络设备生产商--诺基亚 正在洽谈收购阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) ，本项合并案将创造出一规模超过400亿欧元的欧洲电信设备集团，并为双方降低成本。
在联合声明中，诺基亚和阿尔卡特-朗讯表示，“现阶段尚不确定这些讨论是否将产生任何协议或者交易。”
分析师和投资人也举出，合并案可能会遭遇法国政府反对；法国以往就曾表明其视通讯产业为战略行业，且因降低成本进行的并购通常伴随着裁员，这是法国的敏感神经。目前法国经济部尚未立即置评。
不过阿尔卡特股价周二盘初跳升14%，按周一收盘价计，阿尔卡特的集团市值约为110亿欧元。诺基亚则下跌6%，周二公布声明之前的市值为290亿欧元。
Clairinvest基金经理Ion-Marc Valahu对这项研议中方案的好处表示存疑。
“他们是行业中的两名弱兵。合并也许可以降低一些成本，但两名弱者连手并不代表可以就此变为强者。”(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)