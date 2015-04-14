更新版1-企业并购：诺基亚称收购阿尔卡特-朗讯协商进入深入阶段

路透赫尔辛基/巴黎4月14日 - 芬兰网络设备生产商--诺基亚 正在洽谈收购阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) ，本项合并案将创造出一规模超过400亿欧元的欧洲电信设备集团，并为双方降低成本。

分析师和投资人也举出，合并案可能会遭遇法国政府反对；法国以往就曾表明其视通讯产业为战略行业，且因降低成本进行的并购通常伴随着裁员，这是法国的敏感神经。目前法国经济部尚未立即置评。