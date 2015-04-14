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市场报道 | 2015年 4月 14日 星期二 16:45 BJT

更新版1-企业并购：诺基亚称收购阿尔卡特-朗讯协商进入深入阶段

(新增细节及反应)

路透赫尔辛基/巴黎4月14日 - 芬兰网络设备生产商--诺基亚 正在洽谈收购阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) ，本项合并案将创造出一规模超过400亿欧元的欧洲电信设备集团，并为双方降低成本。

在联合声明中，诺基亚和阿尔卡特-朗讯表示，“现阶段尚不确定这些讨论是否将产生任何协议或者交易。”

分析师和投资人也举出，合并案可能会遭遇法国政府反对；法国以往就曾表明其视通讯产业为战略行业，且因降低成本进行的并购通常伴随着裁员，这是法国的敏感神经。目前法国经济部尚未立即置评。

不过阿尔卡特股价周二盘初跳升14%，按周一收盘价计，阿尔卡特的集团市值约为110亿欧元。诺基亚则下跌6%，周二公布声明之前的市值为290亿欧元。

Clairinvest基金经理Ion-Marc Valahu对这项研议中方案的好处表示存疑。

“他们是行业中的两名弱兵。合并也许可以降低一些成本，但两名弱者连手并不代表可以就此变为强者。”(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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