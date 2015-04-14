中国央行：实体经济信贷需求减弱致表外融资需求减少，货币政策更注重松紧适度

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京4月14日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成周二称，一季度M2增速回落主要受外汇占款明显少增，同业资金运用和表外融资减少导致货币派生能力减少等因素影响。
央行网站刊登的一季度金融统计数据答记者问称，一季度，M2增速虽略有下降，但仍较接近12%的目标值，与经济增长和物价涨幅预期目标也基本匹配，有利于为经济结构调整和转型升级营造稳定的货币金融环境。
盛松成重申，央行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。
央行并称，一季度贷款增长较快，信贷结构明显改善；社会融资规模适度增长，融资结构有所优化；同时，大量表外业务转移到表内可以在一定程度上缩短融资链条，减少融资风险。
此前公布数据显示，3月新增人民币贷款1.18万亿元，高于路透调查中值的1.03万亿元；3月末广义货币供应量(M2) 同比增长11.6%，低于路透调查中值12.3%。
此外，3月末人民币贷款余额同比增长14.0%，低于路透14.5%的调查中值。3月末外汇储备余额为3.73万亿美元，路透调查中值为3.80万亿美元。
数据并显示，3月末外汇占款余额26.82万亿元，同比少增1.04万亿元。（完） (发稿 李铮 审校 曾祥进)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。