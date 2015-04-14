版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 16:40 BJT

中国央行：实体经济信贷需求减弱致表外融资需求减少，货币政策更注重松紧适度

路透北京4月14日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成周二称，一季度M2增速回落主要受外汇占款明显少增，同业资金运用和表外融资减少导致货币派生能力减少等因素影响。

央行网站刊登的一季度金融统计数据答记者问称，一季度，M2增速虽略有下降，但仍较接近12%的目标值，与经济增长和物价涨幅预期目标也基本匹配，有利于为经济结构调整和转型升级营造稳定的货币金融环境。

盛松成重申，央行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

央行并称，一季度贷款增长较快，信贷结构明显改善；社会融资规模适度增长，融资结构有所优化；同时，大量表外业务转移到表内可以在一定程度上缩短融资链条，减少融资风险。

此前公布数据显示，3月新增人民币贷款1.18万亿元，高于路透调查中值的1.03万亿元；3月末广义货币供应量(M2) 同比增长11.6%，低于路透调查中值12.3%。

此外，3月末人民币贷款余额同比增长14.0%，低于路透14.5%的调查中值。3月末外汇储备余额为3.73万亿美元，路透调查中值为3.80万亿美元。

数据并显示，3月末外汇占款余额26.82万亿元，同比少增1.04万亿元。（完） (发稿 李铮 审校 曾祥进)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐