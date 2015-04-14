欧元区经济：世银行长预估2015年意大利经济至少成长1%--报载

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透罗马4月14日 - 世界银行行长金墉在周二见报的一项访问中表示，长期陷于停滞的意大利经济2015年至少应能成长1%，他的预估高于其他观察者。
“我们预期会有1%的成长...而且如果该国采取提振投资者信心的行动，有可能有更好的表现，”金墉对意大利新闻报表示。
他表示，意大利总理伦齐(Matteo Renzi)改革劳动市场的承诺令人鼓舞，但有必要付诸执行。
意国政府在上周公布的三年预算计划中，将2015年成长目标设定为0.7%，略高于去年设定的0.6%预估成长目标。
欧盟执委会与经济合作暨发展组织(OECD)的预估亦为成长0.6%。
意大利正努力从二战以来历时最久的衰退中脱身，过去三年经济已出现萎缩。
金墉表示，世银对意大利企业环境进行的一项研究发现，有必要降低在该国不同地区做生意的难度差距，意国北部较为工业化，南部则较贫困，差距显着。(完)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)