欧元区经济：世银行长预估2015年意大利经济至少成长1%--报载

路透罗马4月14日 - 世界银行行长金墉在周二见报的一项访问中表示，长期陷于停滞的意大利经济2015年至少应能成长1%，他的预估高于其他观察者。

“我们预期会有1%的成长...而且如果该国采取提振投资者信心的行动，有可能有更好的表现，”金墉对意大利新闻报表示。

他表示，意大利总理伦齐(Matteo Renzi)改革劳动市场的承诺令人鼓舞，但有必要付诸执行。

意国政府在上周公布的三年预算计划中，将2015年成长目标设定为0.7%，略高于去年设定的0.6%预估成长目标。

欧盟执委会与经济合作暨发展组织(OECD)的预估亦为成长0.6%。

意大利正努力从二战以来历时最久的衰退中脱身，过去三年经济已出现萎缩。