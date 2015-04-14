国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透伦敦4月14日 - 以下为IronFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：触及1.0500美元略上方的支撑位，并略有反弹。看过动能指标后，应留意这个反弹可能持续一阵子，然后才会再下行。相对强弱指标(RSI)已脱离超卖区域，平滑异同移动平均线(MACD)已触底反弹，并向上穿越trigger线。今天将公布的美国3月零售销售预估呈现反弹。这可能是引发欧元/美元下一波跌势的导火线，可能测试心理关卡区域1.0500。基于欧元/美元跌落1.0715为完成双重顶的讯号，短线走势仍将倾向下跌。较长远来看,欧元/美元目前仍在50及200日均线下方。若明确收盘低于1.0460，将确认低点将下移，恢复更大的下行趋势。
欧元/英镑：昨日走低，跌落0.7220英镑支撑，完成双重顶型态。短线走势因此将偏下行，预计将挑战0.7160支撑线。若跌落此处，可能进一步跌向下道支撑0.7100。
英镑/日圆：触及176.50日圆阻力后下滑。在周二欧洲盘初，汇价跌向支撑线175.50，若有效跌破，可能进一步测试下道支撑区域174.00。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0552 1.0566 -0.13 -12.77 1.2097
美元/日圆 119.78 120.10 -0.27 +0.08 119.68
欧元/日圆 126.40 126.88 -0.38 -12.69 144.77
美元/瑞郎 0.9767 0.9779 -0.12 -1.75 0.9941
英镑/美元 1.4641 1.4670 -0.20 -5.98 1.5573
美元/加元 1.2590 1.2593 -0.02 +8.37 1.1618
澳元/美元 0.7567 0.7589 -0.29 -7.36 0.8168
新西兰元/美元 0.7446 0.7453 -0.09 -4.50 0.7797
欧元/瑞郎 1.0309 1.0331 -0.21 -14.28 1.2026
欧元/英镑 0.7204 0.7197 +0.10 -7.11 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3380 9.3219 +0.17 -1.38 9.4688
美元/挪威克朗 8.0740 8.0906 -0.21 +8.06 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
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