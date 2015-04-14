《汇市简讯》美元/加元波幅收窄，等待周三的加拿大央行政策会议

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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* 美元/加元周二迄今为止的波动区间为30个点子，周一为91个点子
* 1.2563加元为盘中低点，周一高点为1.2646加元。周一亚洲盘低点为1.2555加元
* 加拿大央行将在周三召开政策会议，市场普遍预计该行届时不会调整利率
* 若该央行意外降息，则可能会像1月份降息那样，对加元构成沉重打击
* 若加拿大央行将隔夜拆款利率目标从0.75%下调，则美元/加元可能升至1.28-1.30加元
* 西德克萨斯中质油(WTI)报每桶52.55美元，日内上涨0.65美元(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)