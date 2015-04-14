《汇市简讯》美元/加元波幅收窄，等待周三的加拿大央行政策会议

0807GMT

* 美元/加元周二迄今为止的波动区间为30个点子，周一为91个点子

* 1.2563加元为盘中低点，周一高点为1.2646加元。周一亚洲盘低点为1.2555加元

* 加拿大央行将在周三召开政策会议，市场普遍预计该行届时不会调整利率

* 若该央行意外降息，则可能会像1月份降息那样，对加元构成沉重打击

* 若加拿大央行将隔夜拆款利率目标从0.75%下调，则美元/加元可能升至1.28-1.30加元

* 西德克萨斯中质油(WTI)报每桶52.55美元，日内上涨0.65美元(完)

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