《路透晚报》--4月14日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：经指数收平，但获利增长预期支撑东证指数微升

日股日经指数周二收盘持平，在最近的上涨之后 ，投资者有点退却，而且要为企业财报季的到来做准备。不过东证股价指数仍小幅上扬，尽管隔夜美股疲软。支撑该指数小升的是对于企业获利增长的希望，以及未来数月经济动能将增强的预期。日经指数收盘持平报19,908.68点。东证股价指数收高0.3%至1,590.82点。

--中国股市：沪综指连三日收升创逾七年新高，二线蓝筹及一带一路题材领涨

中国股市沪综指连三日收升，续创逾七年新高。分析师指出，虽然前期热点板块成长股及B股出现震荡或升势趋缓，不过二线蓝筹及“一带一路”概念股接棒领涨，股指在获利抛压及新股申购压力下虽有震荡，但仍保持强势。沪综指收报4,135.565点，涨13.85点或0.34%，此前收盘高点为2008年3月11日的4,165.88点。

--香港股市：下跌1.6%结束八连涨，腾讯控股大跌

香港股市回落，打破一连八天的涨势，腾讯控股大跌，之前该公司主席马化腾减持股份。腾讯控股今日大跌5.5%，创下近一年来最大单日跌幅。恒生指数收跌1.6%，至27,561.49点，恒生国企指数下挫2.2%，至14,264.81点。

--汇市：日圆兑欧元涨至两年高位，欧元全线趋疲

日圆兑欧元涨至两年高位，欧元全线走势挣扎，此前日本内阁特别经济顾问滨田宏一暗示日圆或许跌得过多，需要缩减一些跌幅。美元兑日圆下跌0.3%，至119.70日圆，欧元/日圆下跌0.5%，至126.30日圆，之前在欧洲时段曾触及两年低点126.08。

--欧元债市：二线国家公债收益率上扬，长期公债密集标售

欧元区二线国家公债收益率(殖利率)上涨，公债标售迎来年内最忙碌的一周，为受到欧洲央行(ECB)购债支撑的市场带来一些罕见的压力。意大利周一发售了75亿欧元的三年期、七年期与15年期公债，周二将对散户投资者标售与通胀挂钩的BTP债券，周三也可能进行标售。西班牙和意大利10年期公债收益率均涨2个基点，分别报1.28%和1.26%。希腊10年期公债收益率涨25个基点至11.75%，两年期公债收益率涨71个基点，至略低于22%。

--国际油市：原油价格上扬，因市场预计美国页岩油产量将下滑

原油价格上涨，市场预期美国页岩油产出将创下逾四年来首月下降，但分析师们警告指出，在中国出口增加之际，油市整体仍呈现供过于求。0838GMT，布兰特原油期货涨0.2美元，至每桶58.13美元；美国原油期货上涨0.42美元至52.33美元。

--全球金市：金价下跌，因美元在美国仍可能升息的预期下走强

金价下跌，为六个交易日中第五日下跌，因美元走强侵蚀了金价温和涨势，使其跌破每盎司1,200美元。在美国即将升息的背景下，金价可能将面临更大压力。0840GMT，现货金下跌至每盎司1,191.60美元左右。美国6月期金跌0.63%，至每盎司1,191.8美元。

--金属期市：伦铜跌至四周低点，中国经济增长信心恶化打击需求预期

伦铜跌破关键支撑位，触及四周低点，对中国经济增长的信心恶化打击需求预期。中国3月出口萎缩15%，令人震惊的数据使市场对中国经济增长的担忧加深。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度跌至每吨5,905美元，为3月20日以来的最低水平，0843GMT回升至每吨5,930美元附近。上海期交所交投最活跃的6月期铜跌1.9%，至每吨人民币42,860元(6,899美元)。