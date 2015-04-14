台湾汇市：台币中止连四贬，量缩观望中、美数据公布

* 台币兑美元结束连四贬，实质交易陷整理 * 观望美国零售销售数字与中国GDP * 明日实质交易区间料在31.20-31.30 路透台北4月14日 - 台币兑美元 周二微幅收升，结束连四贬走势，实质交易未脱上日区 间。汇银人士表示，中、美两大经济体都即将公布数据，市场观望气氛浓厚，盘中以实质抛补为主令成交量萎 缩。 汇银人士指出，明日中国即将公布第一季GDP，受近日公布的出口数据不佳影响，市场对GDP增速可能放缓 已有些许准备。因此除非明显低于预期，否则亚洲货币受牵连的程度应该不大。 〞大家要逆向思考，中国若GDP不好，反而有改善措施出来，因此人民币会先跌再涨，利空出尽。〞一位 本地银行交易员说。 另一公股银行交易员则称，中国经济增长动能疲弱众所皆知，但外资近期买美元的力道也不强。外资也清 楚，把资金抽离亚洲后，将无处可去。 他们指出，除了中国GDP外，今晚美国也要公布3月PPI和零售销售数字，或也将牵动市场对升息时点的预 期。在相关变数厘清之前，台币兑美元还是不脱狭幅整理格局。 路透综合25家机构预测中值结果显示，虽然托底政策推出但经济弱势不改，中国2015年一季度国内生产总 值(GDP)同比增速料放缓至7.0%，这将是2009年第一季以来的最低增速。 今日台币主要交易区间在31.240-31.268，上日交易区间在31.220-31.298。交易员预估，明日台币主要实 质交易暂看在31.200-31.300之间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点维持微幅折价；一个月美元/台币远汇 TWD1MNDFOR=尾盘报31.246/31.271，上日收在31.327。 台湾股市周二随亚股走跌。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转为卖超33.22亿台币，中 止连续两日买超合计62.02亿台币；上交易日为买超24.67亿台币。 新加坡坡元周二跳升，领涨亚洲货币，此前新加坡金管局意外维持货币政策不变，并对仰赖贸易的该国经 济增长前景表达出信心。韩元 尾随坡元转强，并在出口商需求的支撑下延续涨势。 本周全球重要经济事件和数据包括： 4月14日(二)：德国3月趸售物价指数(WPI)、欧元区2月工业生産、美国3月PPI和零售销售、美国3月NFIB 小企业信心指数、美国2月企业库存； 4月15日(三)：中国国民经济运行情况新闻发布会，其中：一季度GDP、1-3月固定资産投资及3月社会销售 品零售总额、工业增加值和房地産投资和销售月度报告；韩国3月贸易收支修正值、日本2月工业生産和産能利 用率、德国3月CPI和HICP终值、欧元区2月贸易收支、美国纽约联储4月制造业指数、全美住宅建筑商协会(NAH B)4月房屋市场指数、美国2月整体资本净流动、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、欧洲央行管理委员会会议， 会后公布利率决议、美联储发布经济状况褐皮书、美联储理事布雷纳德、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和 美国财政部国际事务次长希茨出席第24届明斯基年会(至16日)、美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话； 4月16日(四)：美国3月房屋开工和建筑许可、美国费城联储4月制造业指数、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧 发表讲话、美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济议题发表演讲、美国波士顿联储总裁罗森格伦出席活动； 4月17日(五)：日本3月消费者信心指数、欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国3月CPI、美国3月 领先指标、美国4月路透/密歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货币基金组织(IMF)2015年春季会议(至 19日)。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.312 31.342 31.210-31.345 31.345 5.29 7.10 元太外汇经纪公司 31.312 31.340 31.230-31.342 31.342 2.84 3.94 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.005/0.010 美元/台币六个月期 -0.050/-0.030 -0.050/-0.025 (完)