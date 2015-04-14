欧洲金融：欧元区银行预计量化宽松将推动信贷需求增长

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透法兰克福4月14日 - 周二的一项欧洲央行调查显示，随着欧洲央行的印钞计划缓解了市场融资状况，欧元区银行预计未来几个月公司及购房者贷款需求将呈现强劲势头。
这份统计了超过140家欧元区大型银行的欧洲央行季度银行借贷调查显示，放贷标准逐步放松，但除意大利等一两个亮点以外，预计放贷过程仍将缓慢。
“和银行一年前的说法相比，信贷标准的水位已然显着改善，”欧洲央行在报告中说。
详细数据显示，净9%的银行在过去一个季度放松了借贷条款，净1%的银行预计在未来三个月将放松借贷条件。
按需求来看，净39%的银行预计未来三个月公司贷款将出现更强的需求，而净29%的银行预计房贷需求将上升。(完) (编译 秦德兴; 审校 龚芳)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。