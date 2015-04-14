欧洲金融：欧元区银行预计量化宽松将推动信贷需求增长

路透法兰克福4月14日 - 周二的一项欧洲央行调查显示，随着欧洲央行的印钞计划缓解了市场融资状况，欧元区银行预计未来几个月公司及购房者贷款需求将呈现强劲势头。

这份统计了超过140家欧元区大型银行的欧洲央行季度银行借贷调查显示，放贷标准逐步放松，但除意大利等一两个亮点以外，预计放贷过程仍将缓慢。

“和银行一年前的说法相比，信贷标准的水位已然显着改善，”欧洲央行在报告中说。

详细数据显示，净9%的银行在过去一个季度放松了借贷条款，净1%的银行预计在未来三个月将放松借贷条件。